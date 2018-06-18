انطلاق تدريبات سرس الليان استعدادا للقسم الثالث
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان، انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2018-2019، في الثالثة من عصر الإثنين، بقيادة عماد سرور المدير الفني الجديد للنادي السرساوي.
ومن المقرر أن تقام فترة الإعداد على ملعب سرس الليان بمشاركة جميع اللاعبين المقيدين في قائمة الموسم الماضي، بجانب عدد من الناشئين، والوجوة الجديد التي ستتواجد للإختبار.
وتشهد مرحلة الإعداد الأولى إختيار قائمة الموسم الجديد، بجانب التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتحقيق طموح مجلس الإدارة والجماهير بالعودة مجدداً للقسم الثاني بعد غياب أربع سنوات.
ويقود فريق سرس الليان في الموسم الحالي جهاز فني يضم عماد سرور، ويعاونة محسن عبد الحميد ومصطفى العيسوي مدربان وزكي مصطفى مدرب حراس مرمى وأحمد شهاب أخصائي علاج طبيعي وعادل قديحة إداري.