أسرة أبطال "ضد مجهول" و"ربع رومي" و"كلبش" في ضيافة عمرو الليثي على الحياة

يستضيف الإعلامي دكتور عمرو الليثي مقدم برنامج "بوضوح"، على شاشة الحياة، في حلقات خاصة، أبطال مسلسل "كلبش 2" في حلقة الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.





فيما يستضيف أبطال أسرة مسلسل" ربع رومي" الأحد المقبل، بينما يستضيف الليثي أبطال مسلسل" ضد مجهول" يوم الإثنين.





ومن المعروف أن قناة الحياة نافست خلال شهر رمضان بـ4 مسلسلات حصري "كلبش2" و"أيوب" و"ضد مجهول" و"ربع رومي".