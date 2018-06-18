انتشال جثة طالبة غرقت أثناء غسل يديها بترعة "المحمودية" بكفر الدوار

وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار بغرق طفله بمياه ترعة المحمودية أمام كوبري الهويس.انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الطفلة "دينا ا.ا" 12 عاما – طالبة ومقيمة بمينا البصل بالإسكندرية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها.وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالدوار، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.وبسؤال والدها "السيد ا.ا" 48 عاما – سائق، قرر أنه أثناء قيام نجلته المتوفاة بغسل يديها بمياه الترعة المشار إليها بناحية قرية البواري بمركز كفر الدوار، زلت قدماها وسقطت بالمياه وجرفها التيار وغرقت وأضاف بأنها تعانى من اضطرابات نفسية وعصبية وأنهما كانا في زيارة لأحد أقاربهما بالقرية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.