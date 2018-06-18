"الشورى" يناقش مشروع أئمة ومؤذني الحرمين وجرائم "الأسهم"





وزع مجلس الشورى، على أعضائه مبكراً، جدول أعماله التي يستهل بها استئنافه للجلسات اعتباراً من اليوم الاثنين.





ويستكمل الشورى مناقشة عدد من المواضيع التي أقرها، أبرزها مقترح تعديل المادة 25 من نظام إيرادات الدولة، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.





كما تتضمن المناقشات تقرير نفس اللجنة بشأن تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، إضافة إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية، المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجتها بما في ذلك تحديد دور كل جهة.





كما يناقش المجلس عدداً من التقارير الخاصة بوزارات وهيئات، وبعض الاتفاقيات الثنائية في عدد من المجالات.



