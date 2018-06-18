ميليشيات الحوثي تمنع خروج المدنيين من الحديدة

قامت ميليشيات الحوثي، اليوم الاثنين، بمنع خروج المدنيين من منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين في مدينة الحديدة اليمنية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



وحاولت ميليشيات الحوثي التسلل لمواقع القوات اليمنية المشتركة، وشنت هجمات جنوبي الحديدة.



وجاء تدمير مليشيات الحوثي لشوارع مدينة الحديدة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة فيها، بعد تشديد الخناق عليها من قبل أبطال الجيش والمقاومة في مطار الحديدة الدولي، بهدف تأخير تقدم قوات الجيش والمقاومة وتحريرها للمدينة.