ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميليشيات الحوثي تمنع خروج المدنيين من الحديدة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:44 م
ميليشيات الحوثي تمنع خروج المدنيين من الحديدة
طباعة
أسماء العزب
 
قامت ميليشيات الحوثي، اليوم الاثنين، بمنع خروج المدنيين من منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين في مدينة الحديدة اليمنية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وحاولت ميليشيات الحوثي التسلل لمواقع القوات اليمنية المشتركة، وشنت هجمات جنوبي الحديدة.

وجاء تدمير مليشيات الحوثي لشوارع مدينة الحديدة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة فيها، بعد تشديد الخناق عليها من قبل أبطال الجيش والمقاومة في مطار الحديدة الدولي، بهدف تأخير تقدم قوات الجيش والمقاومة وتحريرها للمدينة.
المزيد عن: منع مليشيات الحوثي ‏ خروج المدنيين تسلل الحديدة اليمنية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 3:10:13 PM