ضبط 1235 مخالفة مرورية في الإسماعيلية



وأسفرت مجهودات الحملة، التى قادها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1235 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 323 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "، و54 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و51 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز9 سيارات، و105 مخالفات سحب رخص قيادة وتسيير، و51 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 43 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و52 رخصة لمخالفة البيئة، و41 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 40 رخصة لمخالفة خط السير، و23 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و36 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 38 رخصة للسير يسار الطريق.



كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 33 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و27 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و35 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و55 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 4 سيارات متروكة، و24 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير39 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و74 مخالفة مواقف عشوائية، و12 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير66 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.



شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور المحافظة، حملة مرورية وأمنية تنفيذا مكبرة لتوجيهات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى علي الطرق الصحراوية والزراعية والميادين والشوارع الرئيسية.