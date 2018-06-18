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روسيا وكوريا الجنوبية تخططان لإقامة مشاريع مشتركة فى كوريا الشمالية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:40 م
روسيا وكوريا الجنوبية تخططان لإقامة مشاريع مشتركة فى كوريا الشمالية
بوتين وكيم جونج أون
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خاطر عبادة
 

أفادت وكالة "ريا نوفوستى"، اليوم أنّ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الكورى الجنوبى مون جاى إن، يخططان لمناقشة مشاريع مشتركة محتملة مع كوريا الشمالية خلال زيارة مون لموسكو الأسبوع الجارى، وفقاً لمسؤول فى الخارجية الروسية.

 

وقال ايجور مورجولوف نائب وزير الخارجية الروسى، اليوم إنهم يخططون لمناقشة هذا الأمر، ويأتى ذلك بعد إيذان واشنطن بتطبيع العلاقات مع بيونجيانج بعد لقاء دونالد ترامب وكيم جونج أون فى سنغافورة، الأسبوع الماضى.

 

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