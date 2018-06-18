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إصابة عامل بـ"رش خرطوش" في أثناء مشاجرة بكفر الدوار

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:40 م
إصابة عامل بـرش خرطوش في أثناء مشاجرة بكفر الدوار
أرشيفية
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إسلام أمين
 

تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول المدعو "سعيد ج.ع" 34 عاما - عامل ومقيم بالسعرانية، مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيسر.

بسؤال المصاب قرر أنه أثناء مروره بناحية كوبري الهويس، حدثت مشاجرة بين كل من طرف أول "عبد المنعم ع.ع" 22 عاما - سائق ومقيم بالعكريشة، وطرف ثاني "صالح م.ا" بسبب خلافات ماليه بينهما قام على أثرها الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرف الأول وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

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