موسكو ترحب بنية واشنطن وقف التدريبات مع كوريا الجنوبية

رحبت روسيا، اليوم الاثنين 18 يونيو، بنية واشنطن وقف التدريبات مع كوريا الجنوبية، معتبرة أنها خطوة على الطريق الصحيح.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية، إيغور مورغولوف، إن بلاده تنوي مناقشة موضوع المشاريع الثلاثية بين روسيا وكوريا الشمالية والجنوبية خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، إلى موسكو.

وقال مورغولوف للصحفيين: "رحبنا دائما بإلغاء هذه المناورات"، مضيفا "نحن نقيم هذا كخطوة بالتجاه الصحيح، وتطور إيجابي".

وتابع "نحن ندعو ليس لإلغاء المناورات، بل خفض مستوى المواجهات العسكرية في المنطقة"، مؤكدا أن إجراء هذه المناورات في الفترة التي تجري فيها المحادثات، أمر غير مناسب.

وأضاف "وهذا بالتحديد ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستخدما هذه الكلمة".

كما ذكر نائب الوزير الروسي أن موسكو تنوي مناقشة موضوع المشاريع الثلاثية بين روسيا وكوريا الشمالية والجنوبية خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى موسكو.

وقال مورغولوف، ردا على سؤال إن كان من المقرر مناقشة موضوع المشاريع الثلاثية بين روسيا وكوريا الشمالية والجنوبية خلال الزيارة، "نعم نحن نخطط لمناقشة هذا الموضوع مع الشركاء من كوريا الجنوبية".