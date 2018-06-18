انتشال جثة عامل غرق بترعة "المحمودية" بالبحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية بوجود شخص غريق بمياه ترعة المحمودية أمام قرية كفر نكلا.



بالانتقال والفحص تبين قيام الأهالي بانتشال جثة المدعو "عبد الرؤوف م.ع" 27 عامًا – عامل ومقيم بأبيس بالإسكندرية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.



بسؤال والدته "خضره ش.ا" 59 عاما - ربة منزل، قررت أنه حال قيام نجلها المذكور بصيد الأسماك على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدمه وسقط بها وجرفه التيار وغرق، وأضافت أنهما كان في زيارة لأحد أقاربهما بالقرية المشار إليها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.