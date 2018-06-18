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عاجل.. الإمارات تمنح هذه الدول إقامة لمدة عام وإعفائهم من المخالفات

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:36 م
عاجل.. الإمارات تمنح هذه الدول إقامة لمدة عام وإعفائهم من المخالفات
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أسماء العزب
 
أفادت قناة سي بي سي اكسترا، اليوم الإثنين، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وكالة وام، بأن الامارات ستمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام مع إعفائهم من المخالفات.

ومنحت دولة الإمارات رعايا الدول التي تعاني حروبا وكوارث إقامة لمدة عام ،بغض النظر عن شروط الإقامة، ابتداء من 1 أغسطس ولغاية 31 أكتوبر من العام الحالي، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.

 

وقالت وكالة وام، إن الإمارات حريصة على الوقوف إلى جانب المستضعفين والمحتاجين في العالم وهي مساهم فعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

 

ويأتي القرار تسهيلا لمواطني الشعوب المتضررة حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.

 


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