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"تعليم القاهرة": 220 درجة تنسيق القبول للثانوية العامة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:34 م
تعليم القاهرة: 220 درجة تنسيق القبول للثانوية العامة
وزارة التعليم - ارشيفية
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ريم محمود
 
قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم تحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمدارس القاهرة ليكون من 220 درجة.

 وأشار عطية، في تصريح خاص لـ"الفجر"، اليوم الإثنين، أن الـ220 درجة ستكون للمرحلة الأولى على أن يتم تخفيض الدرجات وفقًا للمراحل الآخرى.

وأوضح أن بين كل مرحلة وآخرى يتم حصر الفراغات، منوهًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التنسيق غدًا الثلاثاء أو بعد غدًا الأربعاء على موقع المديرية والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى محافظة القاهرة.


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