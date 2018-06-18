"تعليم القاهرة": 220 درجة تنسيق القبول للثانوية العامة



وأوضح أن بين كل مرحلة وآخرى يتم حصر الفراغات، منوهًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التنسيق غدًا الثلاثاء أو بعد غدًا الأربعاء على موقع المديرية والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى محافظة القاهرة.







وأشار عطية، في تصريح خاص لـ"الفجر"، اليوم الإثنين، أن الـ220 درجة ستكون للمرحلة الأولى على أن يتم تخفيض الدرجات وفقًا للمراحل الآخرى.