عاجل...حالة استنفار لدى ميليشيات الحوثي داخل مدينة الحديدة

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، بوجود حالة استنفار لدى ميليشيات الحوثي داخل مدينة الحديدة اليمنية.



واستقدمت القوات اليمنية المشتركة تعزيزات عسكرية ضخمة لمحيط مطار الحديدة.



وأكدت مصادر يمنية فرار عدد من القيادات الحوثية إلى أماكن غير معروفة خارج محافظة الحديدة أبرزهم أبو علي الكحلاني، وأبو إدريس الشرفي، وعبدالحميد المؤيد.



وتعرضت مواقع يسيطرعليها الحوثيون داخل مدينة الحديدة لقصف عنيف من قبل مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.