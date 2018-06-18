تعرفي علي اضرار بذور الشيا على الكلى

يتراوح لون بذور الشيا بين الابيض الباهت والاخضر والرمادي، وهي على الرغم من فوائدها الصحية الا ان الاطباء ينصحون بعدم الاكثار من تناولها كونها تحمل عددا من الاضرار على الصحة وخاصة صحة الكلى.



قبل الخوض في الاضرار التي تشكلها بذور الشيا على الكلى، لنتعرف سويا على بعض خصائص هذه البذور والتي تجعل منها مصدر ضرر وخطر على الصحة.



خصائص سلبية لبذور الشيا

تمتاز بذور الشيا ببعض الخصائص التي تجعلها مضرة بالصحة في حال الاكثار منها، وهذه الخصائص هي التالية:



• بذور الشيا غنية بالكوليسترول والدهون ما يجعلها تتسبب في زيادة الوزن في حال تناولها بكثرة.



• تمتاز بذور الشيا بقدرة كبيرة على امتصاص ما يفوق 27 ضعف وزنها في الماء وبالتالي فهي مصدر خطر للاشخاص الذين يعانون من مشاكل في المريء او التهابات المعدة.



• بذور الشيا المصنعة تحوي مواد تتسبب بالتشوه للجنين.



• يمكن ان يؤدي تناول بذور الشيا بكثرة لزيادة خطر الاصابة ب سرطان البروستاتا بسبب محتواها العالي من احماض اوميجا 3 حسبما اكدت بعض الدراسات.



• يمكن ان تتسبب بذور الشيا بالاختناق في حال تناولها جافة.



• تتسبب بذور الشيا ببعض المشاكل في الجهاز الهضمي ومنها الام البطن والامساك والاسهال والانتفاخ وغازات المعدة.



• بعض الاشخاص الذين يعانون من الحساسية يمكن ان يتعرضوا لمضاعفات صحية جراء تناول بذور الشيا مثل الحكة والاسهال والتقيؤ وصعوبة التنفس وضيق في الصدر والحلق.



ما هي اضرار بذور الشيا على الكلى

المعروف ان مرضى الكلى يحتاجون لاتباع نظام غذائي محدد وصارم منخفض البروتين، في وقت نجد ان بذور الشيا غنية بالبروتينات وبالتالي فهي تشكل خطرا وضررا كبيرين على صحة مرضى الكلى.



حيث ان كثرة تناول البروتين يمكن ان يشكل عبئا على عمل الكلى وقد يتسبب بالاصابة ب الفشل الكلوي الذي يستلزم الحاجة للخضوع لغسيل الكلى بمعدل مرة او مرتين اسبوعيا.



وبالتالي ينصح مرضى الكلى باستشارة الطبيب المختص قبل تناول بذور الشيا او اي صنف اخر غني بالبروتين منعا لاية مضاعفات او اضرار يمكن ان تفاقم من وضعهم الصحي





