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تموين دمياط يضبط 25 مخالفة في المخابز والأسواق

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:31 م
تموين دمياط يضبط 25 مخالفة في المخابز والأسواق
أرشيفية
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قال سمير عثمان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، انه تم تكثيف الحملات الميدانية للمرور على الأسواق والمخابز خلال الثلاثة أيام الماضية، منذ إعلان التعريفة الجديدة، لمتابعة الموقف التمويني بالمحافظة والتصدي لأى مخالفات. 

وأضاف عثمان، في تصريحات له اليوم الخميس، أن الحملات تمكنت من تحرير 19 محضر تمويني و4 محاضر نقص وزن وبالإضافة إلى تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار في المخابز، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن دمياط.

المزيد عن: وزارة التموين مصر سمير عثمان دمياط الحملات الميدانية
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