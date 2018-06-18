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"الوزراء": تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضمان عدم التلاعب بأسعار التعريفة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:30 م
الوزراء: تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضمان عدم التلاعب بأسعار التعريفة
السفير أشرف سلطان
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هدى عبدالرازق
 
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه بتطبيق القانون بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب، أو سعر إسطوانة الغاز بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

وأشار "سلطان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك تكثيف لحملات المرور والتموين على مواقف السيارات لضمان عدم التلاعب في الأسعار، لافتًا إلى أن وزير البترول تفقد عدد من المحطات بنفسه للتأكد من توافر المواد البترولية.
المزيد عن: وقود مصر سعر اسطوانة الغاز بنزين السفير أشرف سلطان اخبار مصر
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