"الوزراء": تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضمان عدم التلاعب بأسعار التعريفة



وأشار "سلطان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك تكثيف لحملات المرور والتموين على مواقف السيارات لضمان عدم التلاعب في الأسعار، لافتًا إلى أن وزير البترول تفقد عدد من المحطات بنفسه للتأكد من توافر المواد البترولية.



قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه بتطبيق القانون بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب، أو سعر إسطوانة الغاز بعد قرار تحريك أسعار الوقود.