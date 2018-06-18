رئيس حي السويس يشن حملة لإزالة الإشغالات بالكورنيش وحدائق بورتوفيق "صور"

قاد اللواء عبد العظيم محمد، رئيس حي السويس، اليوم الإثنين، حملة لإزالة الإشغالات وبالباعة الجائلين بكورنيش السويس والممشى وحدائق بورتوفيق، عقب عيد الفطر المبارك، وتم رفع كافة الإشغالات بالكورنيش من كراسٍ ومعدات واسطونات بوتاجاز وباترين.





ورفع رجال الحي، كل الإشغالات على السيارات الخاصة بحي السويس، وتحرير محاضر بها حتى يعود المظهر العام للكورنيش وعدم استغلال أي أماكن دون وجه حق.





وما زالت الحملات مستمرة بنطاق حي السويس.