حمدى عبد العزيز: خطة جديدة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي
الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:27 م
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك برنامجا لتحديث القطاع يتبناه المهندس طارق الملا، وزير البترول، مشيرًا إلى التركيز على مشروعات البحث والاستكشاف الفترة المقبلة.
وأضاف متحدث "البترول"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل حاليًا على حث الشركاء الأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
وذكر أن هناك خطة مطروحة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنهاء الاستيراد بحلول نهاية العام الحالي، موضحًا أن مصر تستورد 30% من استهلاكها من الغاز، وتغطي النسبة المتبقية من إنتاجها المحلي.
وأكد أن الوزارة تستهدف زيادة كفاءة الإنتاج من الغاز والزيت، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، خلال المرحلة المقبلة عن طريق طرح المناقصات وعقد اتفاقيات دولية، مشيرًا إلى حرص الدولة على سرعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب لما يساهم ذلك في زيادة الإقبال على الاستثمار في مصر.
المزيد عن: وزير البترول حمدى عبد العزيز البترول الاقتصاد المصري اخبار مصر اليوم اخبار الاقتصاد المصري