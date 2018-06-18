حمدى عبد العزيز: خطة جديدة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك برنامجا لتحديث القطاع يتبناه المهندس طارق الملا، وزير البترول، مشيرًا إلى التركيز على مشروعات البحث والاستكشاف الفترة المقبلة.





وأضاف متحدث "البترول"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل حاليًا على حث الشركاء الأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.





وذكر أن هناك خطة مطروحة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنهاء الاستيراد بحلول نهاية العام الحالي، موضحًا أن مصر تستورد 30% من استهلاكها من الغاز، وتغطي النسبة المتبقية من إنتاجها المحلي.



