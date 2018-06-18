الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على القرم وسيفاستوبول لمدة عام

جدّد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول لمدة عام، بعد ضمهما بشكل غير قانوني من قبل روسيا في مارس 2014، وهي العقوبات التي تحظر بصفة خاصة الاستثمارات في القرم وواردات منتجاتها إلى الاتحاد.





وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أن "القيود المفروضة لمعاقبة ضم روسيا للقرم وسيفاستوبول بشكل غير قانوني تم تمديدها حتى 23 يونيو 2019".





وذكّر البيان بأن "الإجراءات تنطبق على رعايا الاتحاد الأوروبي والشركات المقامة في الاتحاد الأوروبي. وتقتصر على أراضي القرم وسيفاستوبول".





وتحظر العقوبات استيراد المنتجات من القرم أو سيفاستوبول إلى الاتحاد الأوروبي والاستثمارات في المنطقتين. ولا يمكن لأوروبا أو أي شركة منشأة في الاتحاد الأوروبي الحصول على ممتلكات عقارية أو تمويل شركات.





كما تعد الأنشطة السياحية في القرم أو سيفاستوبول محظورة، ولا يمكن للسفن السياحية الأوروبية التوقف عند موانئ شبه جزيرة القرم، إلا في حالات الطوارئ.



