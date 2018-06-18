تعرف علي فوائد الحلبة المنقوعة الصحية

أفضل طريقة لاستخدام بذور الحلبة هو نقعها، تؤخذ 2-3 ملاعق من بذور الحلبة وتنقع ليلا، في نصف كوب من الماء، وتترك طوال الليل ويمكن مضغها أو ابتلاعها مع الماء مثل الحبوب.



كما لا ينبغي التخلص من الماء الخاص بالحلبة أيضا، فيمكن شربها مع هذا الماء لأنها تكون مفيدة للصحة أيضا، ويمكن اعتبارها بديل لمضغ البذور أيضا، إذا كنت تريد نقع بذور الحلبة سريعا، فعليك فقط وضعها في بعض الماء المغلي لمدة 5-10 دقائق فقط لتكون جاهزة.



يهدف نقع الحلبة إلى شيئين، أولهما أنه يجعلها طريه وسهلة الهضم، والثاني أنه يساعد على استخراج العناصر الغذائية الموجودة بداخلها للحصول على أقصى منفعة.



7 فوائد صحية لجسم الإنسان من تناول الحلبة المنقوعة:

1- الهضم: تساعد بذور الحلبة على التخلص من جميع المشاكل الصحية المرتبطة بالهضم، حيث تعمل على زيادة الشهية وتقوية الجهاز الهضمي، وهي جيدة للتخلص من الإمساك، لأنها غنية بالألياف الغذائية، ومفيدة للإسهال في نفس الوقت لأنها تمتص الماء الزائد الموجود في البراز، كما تعمل هذه الألياف كطبقة وقاية لجدران الأمعاء، مما يحمي من الإصابة بالقرح، الالتهابات وحرقة الصدر.



2- السكري والكوليسترول: تستخدم الحلبة في تنظيم مستوى السكر في الدم، وخاصة لدى مرضى السكري، حيث تعمل على مقاومة الإنسولين، وأفضل طريقة لاستخدامها عندما تمزج مع المكونات الأخرى، ولكن ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدامها بالطبع.



كما تعمل الحلبة على تحسين الدهون عن طريق خفض معدلات الكوليسترول السيء، فتحتوي على الكولين الذي يساهم في التخلص من الدهون المتراكمة في الشرايين.



3- فقدان الوزن: نظرا لأنها تعمل على تحسين الهضم وتخفض الكوليسترول، فالحلبة تساعد أيضا على تسهيل فقدان الوزن الزائد.



4- الشيخوخة: تحتوي الحلبة على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا والأنسجة من تلف التأكسد، وبالتالي تؤخر عملية الشيخوخة.



5- صحة الجهاز التناسلي: تعرف الحلبة بقدرتها على تعزيز الرغبة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء، بالنسبة للرجال، تستخدم الحلبة لعلاج القذف المبكر، وانخفاض الرغبة الجنسية، وبالنسبة للنساء، فإنها تستخدم من قبل شركات الأدوية لإنتاج وسائل منع الحمل.



من المعتقد عمومًا، بدون دليل، أن بذور الميثيين (الحلبة) تساعد في تعزيز الثدي بسبب الديوسجينين – وهو مادة محتوى شبيهة بالإستروجين، الهرمون الأنثوي، كما أن الحلبة تستخدم أيضا إلى حد كبير من قبل الأمهات المرضعات لزيادة إنتاج الحليب.



ينصح أيضا باستهلاك الحلبة مع الحليب والسكر، لتساعد في التغلب على أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، وزيادة تدفق الدم، وتحث على إنقباضات الرحم أثناء الدورة الشهرية.



6- البشرة والشعر: يمكن طحن الحلبة وتحضير عجينة منها، توضع على البشرة أو فروة الرأس، فتتمتع الحلبة بخصائص مضادة للالتهابات، مما يجعلها مناسبة لتنظيف ونعومة البشرة.



كما تستخدم في حالات التورم، بقع الحروق، البثور، قرح الجلد والالتهابات، حيث تستخدم كمرهم أسفل الضمادات القطنية، كما أن هذه البذور مفيدة أيضا في علاج حبوب الشباب، التي تنتج عند انسداد مسام البشرة وتراكم الزيوت والأوساخ.



تحتوي الحلبة على حمض السالسيليك، الذي يساعد على إزالة الانسداد ونعومة البشرة، فيساعد على تقشير البشرة بدون إلحاق الضرر بها.



7- فوائد أخرى: تساعد الحلبة في حالات ضعف الذاكرة المرتبط بالشيخوخة، كما تساعد على تخفيف القلق والتوتر، إذا تم إضافتها إلى الشاي مع العسل، النعناع، الريحان أو عصير الليمون، كما تساعد على محاربة الالتهاب وألم الحلق أو نزلات البرد.



ملاحظة: لتزويدك بتحذير عادل، فإن بذور الحلبة لها بعض الآثار الجانبية المحتملة. بما أنها بطبيعتها ماصة للماء، يجب عليك التأكد من الحفاظ على رطوبتك بعد تناولها. ومن المعروف أيضا أنها تمتص الحديد وينبغي تجنبها من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو فقر الد





