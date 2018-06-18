ضبط 20 مخالفة تموينية في الإسماعيلية



وأكد مدير تموين الإسماعيلية، أن غرفة عمليات المديرية مفعلة على مدار 24، وذلك لمتابعة توافر السلع بالأسواق والمعارض وتلقى شكاوى المواطنين، وإلغاء إجازات مفتشي التموين خلال أيام العيد إلا في حالة الضرورة القصوى.



وأشار إلى تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات، للتأكد من توافر المواد البترولية ومنها البنزين والسولار منعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات علما، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والشؤون الصحية، لعمل حملات مشتركة تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم.



قال نبيل الغريب البردان مدير عام تموين الإسماعيلية، اليوم الإثنين، إنه تم ضبط وتحرير 20 مخالفة تموينية لمخابز مدينة المستقبل وقرية المنايف، وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص وزن وتوقف عن الإنتاج، في حملة مكبرة علي الأسواق ومحطات والوقود والمخابز.