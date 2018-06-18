"سي إن إن": صهر ملك إسبانيا يقضي عقوبته في "سجن نسائي"

أكد متحدث باسم نظام المؤسسات الإصلاحية الإسبانية، أن إناكي أوردانغارن، زوج الأميرة كريسيتنا، شقيقة الملك فيليبي السادس، دخل إلى سجن بريفا، في مدينة أفالي صباح الاثنين.

وقال المتحدث، في تصريح لـCNN، إن "هذا السجن مخصص بشكل أساسي للنساء إلا أن به قسم صغير للرجال"، وأضاف أن أوردانغارن هو "الرجل الوحيد السجين في هذا السجن في الوقت الحالي ولذلك لن يٌسمح له بالمشاركة في الأنشطة والتجمعات".

وأصدرت المحكمة الإسبانية العليا، حكما نهائيا، الثلاثاء الماضي، على أوردانغارن بالسجن 5 سنوات و10 أشهر بعد إدانته بتهم: الاختلاس، والاحتيال، واستغلال النفوذ، والتهرب الضريبي.

وقضت المحكمة على زوجته الأميرة كريسيتنا، بدفع غرامة قدرها 160 ألف دولار لانتفاعها من أرباح زوجها في شركة يمتلكها الزوجان، وذلك في نهاية للقضية التي بدأت وقائعها عام 2011 وهزت القصر الملكي الإسباني.