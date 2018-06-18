ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"سي إن إن": صهر ملك إسبانيا يقضي عقوبته في "سجن نسائي"

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:13 م
سي إن إن: صهر ملك إسبانيا يقضي عقوبته في سجن نسائي
صهر ملك إسبانيا
طباعة
وكالات
 

أكد متحدث باسم نظام المؤسسات الإصلاحية الإسبانية، أن إناكي أوردانغارن، زوج الأميرة كريسيتنا، شقيقة الملك فيليبي السادس، دخل إلى سجن بريفا، في مدينة أفالي صباح الاثنين.

 

وقال المتحدث، في تصريح لـCNN، إن "هذا السجن مخصص بشكل أساسي للنساء إلا أن به قسم صغير للرجال"، وأضاف أن أوردانغارن هو "الرجل الوحيد السجين في هذا السجن في الوقت الحالي ولذلك لن يٌسمح له بالمشاركة في الأنشطة والتجمعات".   

 

وأصدرت المحكمة الإسبانية العليا، حكما نهائيا، الثلاثاء الماضي، على أوردانغارن بالسجن 5 سنوات و10 أشهر بعد إدانته بتهم: الاختلاس، والاحتيال، واستغلال النفوذ، والتهرب الضريبي.

 

 

وقضت المحكمة على زوجته الأميرة كريسيتنا، بدفع غرامة قدرها 160 ألف دولار لانتفاعها من أرباح زوجها في شركة يمتلكها الزوجان، وذلك في نهاية للقضية التي بدأت وقائعها عام 2011 وهزت القصر الملكي الإسباني.

المزيد عن: ملك اسبانيا صهر ملك إسبانيا سجن نسائي العقوبة اسبانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 1:30:01 PM