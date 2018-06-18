11 مليون و200 ألف جنيه إجمالي إيرادات "ليلة هنا وسرور" في أيام العيد

تجاوزت إيرادات فيلم "ليلة هنا وسرور" حاجز الـ11مليون جنيه خلال ايام عيد الفطر المبارك ليؤكد تواجده القوي في موسم عيد الفطر المبارك، وحقق الفيلم أول أيام عرضه في وقفة عيد الفطر المبارك ايرادات بلغت 333الف جنيه.





وحقق أول ايام العيد ايرادات بلغت 2مليون و718الف جنيه، رغم إقامة مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم بنفس اليوم، وفي ثاني أيام العيد وصل إلى 4 ملايين و104 ألف جنيه، وحقق ثالث ايام العيد ايرادات بلغت اربعة ملايين ومائة الف جنيه، اي ان اجمالي ايراداته حتى الان 11مليون و200الف جنيه.





على صعيد آخر إستطاع الفيلم ايضا تحقيق نجاح كبير في الخليج والأردن ولبنان والمغرب وهي الدول التي يعرض بها الفيلم بالتزامن مع عرضه المصري.



