من قلب قطار يكاترينبورغ.. "الكعك المصري" يغزو روسيا

كانت الساعة تشير إلى حوالي الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة عندما بدأت المآذن تصدح بتكبيرات العيد، حينها بدأ المواطنون يقبلون على المساجد لأداء الصلاة، وفي الوقت نفسه كان هناك قطارًا في روسيا يتجه من العاصمة موسكو إلى يكاترنبورج، استقله المشجعون المصريون هناك إلى الملعب الذي يشهد لقاء الفراعنة وأوروجواي في أول مباراة تزامنت مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

في هذا الوقت لم يتمكن المصريون من المشاركة في آداء صلاة العيد، ولكن هذا لم يمنعهم من صنع أجواء هذه المناسبة الدينية من قلب قطار المدينة الروسية، حيث بدأت الأصوات تتسلل من نوافذ القطار المغلقة وترتفع تدريجيًا بتكبيرات العيد المعروفة قبل دقائق من موعد أداء الصلاة"الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله..الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر كثيرًا والحمدلله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه..مخلصين له الدين ولو كره الكافرون..اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

من بين المصلين، كان يقف المشجع المصري أحمد سليمان، ذو الأربعة وثلاثون عامًا، في صفوف منتظمة نسجها رفقائه من مواطنيه خلف بعضهم البعض، ليحددوا قبلة الصلاة، التي قاموا بأدائها جماعة بعد أن قاد الصلاة أحد المشجعين، غير مبالين بضيق المساحة التي تكدسوا فيها، ليتوجه كل منهم بتكثيف الدعاء خلال السجود للمنتخب الوطني، آملين أن تستجاب ليحقق الفوزعلى خصمه ويتمكن من التأهل في البطولة التي تشهدها مصر لأول مرة منذ سنوات عديدة، ومن ثم استمعوا إلى الخطبة التي تولى أدائها أحدهم.

"العيد مينفعش من غير الكحك"..قالها "سليمان" لـ"الفجر" ليصف مدى أهمية هذه العادة المصرية للاحتفال بالعيد، والتي دفعته لمواجهة كافة الصعوبات ليصل بعلبة الكعك والبسكويت من صنع يدي والدته إلى روسيا، بعدما أصرت على إعداده لهم:"اتبهدلت عشان يوصل بعد ما والدتي أصرت على الفكرة".

وبمجرد الانتهاء من آداء الصلاة، التف مشجعي الفراعنة حول الشاب الثلاثيني على الفور، بعدما أخرج علبة المخبوزات الكبيرة، وبدأ في توزيعها على أكثر من نصف ركاب القطار من الروسيين والمصريين الذين هللوا فرحين بعدما كادوا يستسلمون لفكرة فقدان لذة العيد بسبب غربتهم:"الماتش انهاردة بطعم الكحك".

وصل المشجع بصحبة من معه من المصريين إلى ملعب المباراة التي انتهت بما لا يحمد عقباه بعد خسارة المنتخب الوطني أمام أوروجواي بهدف نظيف في الدقائق القاتلة من المباراة، وبالرغم من ذلك كان عليهم أن يوطدوا العلاقات مع دولة المغرب الشقيقة للاطمئنان على مباراتهم، فاستكملوا عيدهم في الـ"الفان فيست" –منطقة مخصصة لتجمع المشجعين ومتابعة المباريات التي لايحملون تذاكر حضورها- وذلك لمتابعة اللقاء ومشاركة المشجعين حماسهم لمنتخبهم:"خصوصا إنه فيه روح كويسة بقالها فترة بين المغاربة والمصريين".