صحة القليوبية: إنهاء قوائم انتظار مرضى "فيروس سي" تنفيذا لمبادرة الرئيس





أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه لا يوجد حاليًا قوائم انتظار لمرضى الكبد "فيروس سي"، مشيرا إلى أنه يتم صرف جرعات السوفالدي للمرضى بشكل منتظم من خلال المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، ومن خلال الحملات التي انطلقت فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار "مصر خالية من فيروس سي 2020".





وأضاف "الطباخ"، في تصريح اليوم، أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي عجز في معظم المستلزمات الطبية بمعظم المستشفيات التابعة للمديرية، مشيرا إلي أنه يتم متابعة معدلات الاستهلاك أولا بأول وربطها مع معدلات تردد المرضى ونسب الإشغال وتعويض العجز أولا بأول وصولا لتوفير الخدمة الصحية للمرضى على أكمل وجه.





وأشار الطباخ أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع مديري المستشفيات ومسؤولي المستلزمات الطبية للمتابعة، والتأكد من توافر هذه المستلزمات بمختلف المستشفيات التابعة للمديرية.





وأضاف أنه تم مؤخرا عقد اجتماع مع مديري المستشفيات ومسؤولي الحسابات والمالية بالمستشفيات والإدارات الصحية للتدريب والمناقشة على كيفية متابعة الموازنة والتوزيع الأمثل، لها طبقا للاحتياج واللوائح والقوانين المنظمة للعمل.





وأعلن وكيل وزارة الصحة، أن المديرية بدأت توريد التجهيزات الطبية لمستشفى قها المركزي والمقرر دخولها الخدمة شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه يتم استكمال مشروع إحلال وتجديد مستشفى كفر شكر المركزي والمتوقع دخوله الخدمة خلال الشهر المقبل، بجانب إتمام أعمال تطوير مستشفى "صدر 23 يوليو" بالمرج والتي تشمل الصيانة والمباني، لافتا إلى أنه يتم تجهيز وافتتاح وحدة عناية متوسطة لخدمة المرضى، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة.



