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قرقاش: نقدر إعلان فرنسا أنها ستساعد في نزع الألغام بالحديدة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:09 م
قرقاش: نقدر إعلان فرنسا أنها ستساعد في نزع الألغام بالحديدة
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وكالات
 
أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن تقديره إعلان فرنسا مساعدتها في نزع الألغام في الحُديدة باليمن، بعد اكتمال عمليات التحالف العربي هناك.

وقال قرقاش، إن الطرق المؤدية إلى ميناء الحُديدة مزروعة بالألغام من قبل ميليشيات الحوثي، واصفًا الميناء بأنه شريان رئيسي لتمويل الحوثيين بالأسلحة الثقيلة من إيران.

وتابع: فتحنا طريق الحديدة صنعاء لخروج الميليشيات دون مقاومة، ونحاول تقديم الدعم الإغاثي للشعب اليمني بشحنات إغاثية برًا وعبر الإسقاط الجوي، لكن الميليشيات تعرقل وصول سفن الإغاثة إلى الميناء.

وكانت فرنسا، قد أعلنت الجمعة الماضية، أنها تدرس المشاركة في عملية إزالة الألغام في ميناء الحُديدة باليمن، بعد استكمال عمليات التحالف العربي هناك.
المزيد عن: نزع الألغام معركة الحديدة الحوثيون الحُديدة الإمارات
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