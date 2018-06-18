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دبلوماسي سابق: السيسي قام بـ 70 زيارة خارجية منذ 2014

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:08 م
دبلوماسي سابق: السيسي قام بـ 70 زيارة خارجية منذ 2014
السفير محمد حجازي
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هدى عبدالرازق
 
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن سياسة مصر الخارجية ثابتة، حيث تعد الخارجية المصرية أحد الصروح العريقة التي تسهم في دعم مصر سياسيا، واقتصاديا.

وأشار خلال حواره عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، إلى أن الخارجية المصرية قدمت للمشهد الداخلي والأجندة الوطنية العديد من المكاسب، وتحقيق قدر من الاستقرار الإقليمي، لافتًا إلى أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في تسوية عدد من الملفات.

وأضاف أن مصر نجحت في وضع ملف الإرهاب على الأجندة الدولية، لافتا إلى ان زيارات الرئيس السيسي الخارجية منذ 2014 بلغت نحو 70 زيارة، والتي بدورها حققت العديد من النجاحات.
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