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التشكيلة الرسمية لمواجهة السويد وكوريا بالمونديال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:03 م
التشكيلة الرسمية لمواجهة السويد وكوريا بالمونديال
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علي نبوي
 
كشف جاين أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد عن تشكيل فريقه لمواجهة كوريا الجنوبية في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السابعة لكأس العالم.

وجاء تشكيل السويد كالتالي :-

أولسن - لوستيج - جرانكفيست - اوجيستينسون - يانسون - لارسون - إيديكال - فورسبرج - كلاسون - بيرج - تويفونين

كما أعلن شين تاي يونغ المدير الفني لمنتخب كوريال الجنوبية، التشكيلة الرسمية وجاءت كالتالي:

كيم - بارك - جكيم - سو - وكيم - تشيول - لي - كيم مين - وو - سون - هوانغ هي تشان.
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