التشكيلة الرسمية لمواجهة السويد وكوريا بالمونديال

كشف جاين أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد عن تشكيل فريقه لمواجهة كوريا الجنوبية في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السابعة لكأس العالم.





وجاء تشكيل السويد كالتالي :-





أولسن - لوستيج - جرانكفيست - اوجيستينسون - يانسون - لارسون - إيديكال - فورسبرج - كلاسون - بيرج - تويفونين



