الداخلية: تنفيذ 30 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 79 قضية مخدرات، 43 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وتنفيذ 30457 حكم قضائي متنوع.





جاء ذلك في أطار لحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.