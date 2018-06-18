"الإسكان": تقديم الاستمارة وسداد جدية الحجز لوحدات سكن مصر 24 يوليو المقبل









صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بأنه سيتم ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 16/8/2018، استقبال المواطنين الراغبين في حجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بمساحة حوالى 115 م2، بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، وذلك لتقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 : 5 مساءً.





وقال المحاسب فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: عند التقدم للحجز يتم تقديم استمارة البيانات، مرفقاً بها ما يلى: أصل الإيصال الدال على شراء كراسة الشروط، وصور بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة (سارية المفعول)، موضحاً أنه فى حالة السداد عن طريق التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد، يمنح البنك المزايا والتسهيلات التالية: رد نصف قيمة كراسة الشروط للمتقدم للحجز عند تقديم أصل استمارة الحجز مرفقاً بها المستند الدال على التحويل من البنك المتعامل معه أو الشيك المعتمد، وإمكانية التقدم للحجز خلال مواعيد العمل الرسمية للبنك (الفترة الصباحية).



