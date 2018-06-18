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كيم كارداشيان تتذكر والدها الراحل في عيد الأب بصورة نادرة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:58 م
كيم كارداشيان تتذكر والدها الراحل في عيد الأب بصورة نادرة
كيم كارداشيان
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أحمد جمال أحمد
 

بعثت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان برسالة مؤثرة لوالدها الراحل في ذكرى عيد الأب الذي تحتفل به الوليات المتحدة سنويا بهذا الوقت من العام.

 

ونشرت كيم صورة قديمة من أيام طفولتها جمعتها بوالدها، وكتبت معها أنه لا يمر يوم دون أن تفتقده به، وتتمنى أن يكون في مكان أفضل.

 

وسار على خطى كيم باقي شقيقاتها، بنشرهن أيضا للقطات جمعتهن بوالدهن الراحل في ذكرى عيد الأب.

كيم كارداشيان تتذكر والدها الراحل في عيد الأب بصورة نادرة
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