كيم كارداشيان تتذكر والدها الراحل في عيد الأب بصورة نادرة

بعثت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان برسالة مؤثرة لوالدها الراحل في ذكرى عيد الأب الذي تحتفل به الوليات المتحدة سنويا بهذا الوقت من العام.

ونشرت كيم صورة قديمة من أيام طفولتها جمعتها بوالدها، وكتبت معها أنه لا يمر يوم دون أن تفتقده به، وتتمنى أن يكون في مكان أفضل.

وسار على خطى كيم باقي شقيقاتها، بنشرهن أيضا للقطات جمعتهن بوالدهن الراحل في ذكرى عيد الأب.