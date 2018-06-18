تعرف على إيرادات "ليلة هنا وسرور" ثالث أيام عيد الفطر

حقق فيلم "ليلة هنا وسرور"، أمس الأحد "ثالث أيام عيد الفطر"، إيرادات بلغت 4 ملايين و100 ألف جنيه، حيث تجاوز إجمالي إيراداته بعد أيام من طرحه بدور العرض، مبلغ 11 مليون و200 ألف جنيه.





وكان الفيلم، حقق إيرادات بلغت 333 ألف جنيه في وقفة عيد الفطر المبارك، وحقق إيردات بلغت 2 مليون و718 ألف جنيه في أول أيام العيد، وتصاعدت الإيرادات إلى 4 ملايين و104 ألف في ثاني أيام العيد.





الفيلم من إنتاج شركة سينرجي فيلمز، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة محمد إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، محمد سلام، بيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن.