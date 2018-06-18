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"الإسكان": الأحد أول يوليو المقبل إجراء القرعة العلنية لتخصيص 597 مقبرة جاهزة بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:00 م
الإسكان: الأحد أول يوليو المقبل إجراء القرعة العلنية لتخصيص 597 مقبرة جاهزة بمدينة 6 أكتوبر
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أحمد الشيخ
 


صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم يوم الأحد الموافق 1/7/2018، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص المقابر، للمتقدمين لحجز 597 مقبرة جاهزة، بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: على العملاء الحضور ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً فى التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة العاشرة والنصف صباحاً للبدء فى إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد بحضور القرعة العلنية، مؤكداً أنه تم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول فى هذه القرعة.

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