الجهاز المركزي للتعمير: الانتهاء من المرحلة الأولى من محور الفنجرى..و 6 آلاف وحدة إسكان اجتماعى





صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، نفذ 33 مشروعاً خلال العام المالى الحالى 2017/2018 ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، بتكلفة 965 مليون جنيه، كما نفذ الجهاز عدداً من المشروعات بتكلفة إجمالية حوالى 1.9 مليار جنيه، وذلك فى إطار قيامه بمعاونة المحافظات وأجهزة الدولة، والإنابة عنها فى تنفيذ المشروعات، موضحاً أن الجهاز المركزى للتعمير يقوم بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على مستوى الدولة فى مجالات الطرق والكبارى، والإسكان، والخدمات، والمرافق، للمساهمة فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة فى تنمية المناطق النائية.





وقال اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تتضمن المشروعات التى تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة ما يلى، المرحلة الأولى من مشروع محور الفنجرى (كوبرى الفنجرى الجنوبى) بطول 1487 م.ط شاملاً المطالع والمنازل، بتكلفة 280 مليون جنيه، وتم افتتاحه ودخوله الخدمة فى ديسمبر 2017، ومشروع إنشاء 650 بيتاً وتشمل 200 بيت بالشلاتين و200 بيت بحلايب و250 بيتاً بأبورماد جنوب محافظة البحر الأحمر، بتكلفة 130 مليون جنيه، ومشروع ازدواج مدخل مدينة طور سيناء بطول 3.5 كم وتأهيل بعض الطرق الداخلية، بتكلفة 30 مليون جنيه، و4 مشروعات لأعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى للتجمعات البدوية بمراكز شرم الشيخ وأبوزنيمة، بتكلفة 52 مليون جنيه، ومشروع إنشاء عمارتين سكنيتين بإجمالي (24) وحدة سكنية بمدينة طابا، بتكلفة 6,5 مليون جنيه، و4 مشروعات إنشاء طرق بالغردقة والقصير وحلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بإجمالى أطوال 43 كم، بتكلفة 42 مليون جنيه، ومشروع المخطط السنوى لمكافحة التصحر بمحافظة مطروح (إنشاء آبار وسدود ومراوى) واستكمال إنشاء قرية بدوية بواحة الجارة، بتكلفة 12 مليون جنيه، ومشروع إنشاء 100 بيت إضافى بقرية مير الجديدة بالظهير الصحراوى لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، بتكلفة 34 مليون جنيه.





وأضاف اللواء مصطفى العجوز: تتضمن المشروعات أيضاً، مشروع تنفيذ مزرعة نموذجية بوادى كركر بمحافظة أسوان (مزرعة على مساحة 100 فدان لزراعة الفواكة والنخيل المثمر والخضراوات شاملة إقامة 165 صوبة زراعية)، بتكلفة 37 مليون جنيه، ومشروع رصف شارع المصرف بصفط اللبن وتركيب بلاط انترلوك ببعض شوارع امبابة بالجيزة، بتكلفة 24 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة طريق (حاجر الخطارة - الزوايدة) بمركز نقادة بمحافظة قنا بطول 7 كم، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد طريق (الكرنك - نجع الطويل) بمحافظة الأقصر بطول 4 كم، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع تنفيذ 7 كم مداخل قرى بمركزي الداخلة وبلاط بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة 8,5 مليون جنيه، ومشروع ازدواج طريق الخارجة / المنيرة بطول 10 كم، بتكلفة 15,2 مليون جنيه، ومشروع توصيل مرافق إنشاء 50 بيتاً بأرض الملك، بتكلفة 3,5 مليون جنيه، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء آخر يونيو الجارى من تنفيذ 7 مشروعات لتحسين خدمة مياه الشرب بمدينتى حلايب وأبورماد جنوب محافظة البحر الأحمر، وتشمل: توسعة محطة تحلية مياه شرب من 600 : 2000 م3/يوم، وإنشاء خزان أرضى شاملاً محطة رفع، وشبكة توزيع مياه الشرب بالمدينتين، وخط مياه ناقل بطول 22 كم (حلايب / رأس حدربة)، إضافة إلى مشروع إنشاء 15 عمارة بإجمالى 240 وحدة بالشلاتين، بتكلفة إجمالية 274 مليون جنيه.





وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى أن المشروعات التى نفذها الجهاز بالإنابة عن المحافظات وأجهزة الدولة، تشمل، 5 مشروعات بتمويل من محافظة الإسكندرية، وهى (توسعة نفق سيارات كليوباترا - إحلال وتجديد كوبري الملح بالعجمي - إنشاء 8 عمارات سكنية بمنطقة طلمبات المكس - إنشاء 2 كوبري على طريق المجزر الآلي بالعامرية - مبني مرور القباري)، بتكلفة 141 مليون جنيه، ومشروعين بتمويل من محافظة كفر الشيخ، وهما (إنشاء كورنيش بلطيم على بحيرة البرلس - تعميق المجرى الملاحى وإطالة الحاجز الغربي لميناء صيد البرلس)، بتكلفة 42 مليون جنيه، و3 مشروعات بتمويل من محافظة جنوب سيناء، وهى (إنشاء ورصف طرق داخلية بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة وأبو رديس - استكمال زراعة وتجميل طريق السلام من ميدان السلام وحتي مطار شرم الشيخ)، بتكلفة 23 مليون جنيه، و22 مشروعاً بتمويل من محافظة البحر الأحمر، وهى(2 مبنى أحياء جنوب وشمال الغردقة – تطوير شارعى النصر وشيرى بالغردقة – رفع كفاءة 10 مبانى خدمية بالغردقة ورأس غارب – إنشاء 7 مبانى خدمية وملاعب بحلايب والشلاتين – رفع كفاءة مدق أبوسعفة)، بتكلفة 105 ملايين جنيه، وتطوير العشوائيات بمدن الغردقة ورأس غارب والقصير وتشمل إنشاء (35 عمارة + 460 بيتاً) شاملة توصيل المرافق، بتكلفة 298 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وإنشاء 3 مراكز تضامن و9 مراكز شباب وملاعب بمحافظات أسيوط وسوهاج وأسوان، بتكلفة 16 مليون جنيه، بجانب تنفيذ حوالى 6 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات شاملة المرافق، بتكلفة حوالى 1.15 مليار جنيه بتمويل من وزارة الإسكان.







