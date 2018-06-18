أهم أخبار مصر اليوم الاثنين 18/6/2018
الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:59 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الاثنين الموافق 18-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المصرية - الإثيوبية التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضى، جرت في أجواء إيجابية دلت على عمق العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.
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متحدث الرئاسة: هناك إرادة قوية بعدم المساس بحقوق مصر المائية
عاجل.. رد الداخلية على قطع 150 بلطجيا لطريق مصر - إسكندرية الصحراوي
غدًا.. "سعفان" يتابع الانتخابات العمالية في 13 نقابة عامة
"التعليم" عن لجان "أولاد الاكابر" بالثانوية: تزويدها بـ2 عصا إلكترونية إضافية
"الحكومة": نطبق القانون بحسم على من يخالف تعريفة الركوب وأسعار اسطوانات البوتاجاز
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