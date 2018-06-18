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أهم أخبار مصر اليوم الاثنين 18/6/2018

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:59 م
أهم أخبار مصر اليوم الاثنين 18/6/2018
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الاثنين الموافق 18-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المصرية - الإثيوبية التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضى، جرت في أجواء إيجابية دلت على عمق العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.

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المزيد عن: مصر اليوم لجان الأكابر رضا حجازي امتحانات الثانوية العامة القاهرة اليوم الانتخابات العمالية أهم أخبار اليوم الاثنين أهم أخبار اليوم
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