أهم أخبار مصر اليوم الاثنين 18/6/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الاثنين الموافق 18-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المصرية - الإثيوبية التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضى، جرت في أجواء إيجابية دلت على عمق العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.