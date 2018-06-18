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حارس الأهلي يتلقي عرضين جديدين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:56 م
حارس الأهلي يتلقي عرضين جديدين
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علي نبوي
 
تلقى عمر رضوان حارس مرمى النادي الأهلي، عرضين جديدين من ناديي الجونة وحرس الحدود، للتعاقد معه في الموسم المقبل، وذلك بعدما ظهر بمستوى طيب مع فريق الرجاء بالموسم المنتهي.

وعاد الحارس إلى الأهلي، بعد أن انتهت فترة إعارته في الرجاء، وذلك بعد مكالمة هاتفية من محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، أخطره خلالها بتواجده في معسكر الأسكندرية.

الحارس من مواليد عام 1997، ويمتلك إمكانات فنية وبدنية هائلة، لفتت أنظار مسئولي الفريق الأول بالأهلي، وكذلك ناديي الجونة وحرس الحدود الذان دخلا في صراع شديد من أجل التعاقد مع الحارس الشاب.

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