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"البترول": سنتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية هذا العام

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:58 م
البترول: سنتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية هذا العام
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هدى عبدالرازق
 
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة تعمل على متابعة كل مشكلات المشروعات التي تتابعها لحلها، موضحا أن استراتيجية الوزارة تقوم على تكثيف أعمال البحث والتنقيب لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية هذا العام، موضحا أننا نستورد 30% من احتياجاتنا من الخارج، أما الإنتاج المحلي فيكفي لحوالي70% من احتياجاتنا.
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