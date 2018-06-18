ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي يتجه إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:51 م
الأهلي يتجه إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق
طباعة
علي نبوي
 

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مقر النادي بالجزيرة منذ لحظات متوجها إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق بداية من اليوم الاثنين ولمدة أسبوع، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها الفريق خلال أيام عيد الفطر المبارك .


يشارك في المعسكر جميع اللاعبين باستثناء مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمنتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.


ويستعد الأهلي لبداية الموسم الجديد ولمباراة تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 1:30:05 PM