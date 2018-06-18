أهم أخبار السعودية اليوم الاثنين 18/6/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الاثنين الموافق 18-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث ناشدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المواطنين بالتأكد من بعض الإجراءات قبل السفر بالجواز أو بالهوية لدول مجلس التعاون الخليجي.