أهم أخبار السعودية اليوم الاثنين 18/6/2018
الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:56 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الاثنين الموافق 18-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث ناشدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المواطنين بالتأكد من بعض الإجراءات قبل السفر بالجواز أو بالهوية لدول مجلس التعاون الخليجي.
الأحوال المدنية: 5 أشياء عليك التأكد منها قبل السفر لدول مجلس التعاون
"الأرصاد" توجه تحذيرًا لسكان 3 مناطق
إصابة 11 شخصًا من عائلة واحدة في حادث بالطائف
لطيفة ترد على شائعات المغرضين بصورة لـ "عمرة رمضان"
أنباء عن معركة عسكرية لتحرير صعدة بإشراف الرئيس هادي وولي العهد السعودي
الأحوال المدنية: 5 أشياء عليك التأكد منها قبل السفر لدول مجلس التعاون
"الأرصاد" توجه تحذيرًا لسكان 3 مناطق
إصابة 11 شخصًا من عائلة واحدة في حادث بالطائف
لطيفة ترد على شائعات المغرضين بصورة لـ "عمرة رمضان"
أنباء عن معركة عسكرية لتحرير صعدة بإشراف الرئيس هادي وولي العهد السعودي
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