الأمن العام: ضبط 1157 متهما في قضايا مخدرات خلال أسبوع

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي، بمديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملات مكبرة على بؤر تجارة المواد المخدرة ومناطق زراعتها ومنافذ تهريبها على مستوى الجمهورية بعدة حملات أمنية مكبرة.





وأسفرت جهودها خلال الفترة من 9/6/2018 حتى 15/6/2018، عن ضبط 1134 قضية إتجار وتعاطى في المواد المخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 1157 متهمًا عثر بحوزتهم على 200 كيلو بانجو، و53,312 كيلو حشيش، و7,558 كيلو هيروين، و2,591 كيلو فودو، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,352 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1,498 كيلو جرام، و147785 قرصا مخدرا مختلف الأنواع ، و35 قطعة سلاح ناري (رشاش، 2 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 25 فردا محلي الصنع) بالإضافة إلى 65 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.



