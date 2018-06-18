كوبر يفرض السرية على تدريبات المنتخب

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منع الحضور الإعلامي لمران الفريق الأخير قبل مواجهة روسيا، بنهائيات كأس العالم.





ومن المنتظر أن تحضر وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة فقط حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، على أن يتم إغلاق المران عقب انتهائها مباشرة.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة روسيا، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب سان بطرسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.



