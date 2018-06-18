متحدث الرئاسة: هناك إرادة قوية بعدم المساس بحقوق مصر المائية

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المصرية - الإثيوبية التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضى، جرت في أجواء إيجابية دلت على عمق العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.

وتابع في تصريحات صحفية لمجلة أكتوبر، أن هناك إرادة قوية ومخلصة لدى قيادة البلدين لحل أية نقاط عالقة وعدم المساس بأي حقوق مكتسبة لمصر والمتمثلة في حصتها المائية بموجب اتفاقية عام 1959.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى اتفقا على ضمان حقوق شعبى البلدين في الاستفادة من مياه نهر النيل في التنمية والحفاظ على المياه دون الإضرار بأى من حقوق الدولتين.