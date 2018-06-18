ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

متحدث الرئاسة: هناك إرادة قوية بعدم المساس بحقوق مصر المائية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:29 ص
متحدث الرئاسة: هناك إرادة قوية بعدم المساس بحقوق مصر المائية
أرشيفية
طباعة
 

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المصرية - الإثيوبية التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضى، جرت في أجواء إيجابية دلت على عمق العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.

 

وتابع في تصريحات صحفية لمجلة أكتوبر، أن هناك إرادة قوية ومخلصة لدى قيادة البلدين لحل أية نقاط عالقة وعدم المساس بأي حقوق مكتسبة لمصر والمتمثلة في حصتها المائية بموجب اتفاقية عام 1959.

 

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى اتفقا على ضمان حقوق شعبى البلدين في الاستفادة من مياه نهر النيل في التنمية والحفاظ على المياه دون الإضرار بأى من حقوق الدولتين.

المزيد عن: رئاسة الجمهورية القمة المصرية القاهرة السفير بسام راضى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
14:00
-
كوريا الجنوبية
بلجيكا
-
x
17:00
-
بنما
تونس
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 11:50:00 AM