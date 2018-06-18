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الجيش السوري يطور المنظومة الصاروخية "كفادرات"

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:28 ص
الجيش السوري يطور المنظومة الصاروخية كفادرات
الجيش السوري - أرشيفية
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وكالات
 

ثبتت الكاميرات الحرارية على أنظمة الدفاع الجوي "1إس91" (كفادرات) التي أرسلت إلى سوريا في زمن الاتحاد السوفيتي.

 

ونشرت صورة الأنظمة المطورة والمزودة بهذه الكاميرات على الإنترنت.

 

ويساعد هذا الجهاز على اكتشاف أهداف العدو. و1إس91 مزودة أيضا بمنظومة "صديق غريب" من أجل تحديد جنسية الهدف.

 

والكاميرا الحرارية ترى الأهداف المختلفة بشكل فعال في الليل والنهار. وهذه التقنية تزيد من إمكانيات الأسلحة حتى وإن كانت قديمة. ولكن التكلفة العالية لم تسمح بتزويد كل الأنظمة من طراز "كفادرات" بهذه التقنية.

 

وذكر في وقت سابق أنه تم تزويد منظومات "إس-75" بهذه التقنية. وكذلك منظومات "إس-125" و9ك33 "أوسا".

 

المزيد عن: سوريا المنظومة الصاروخية كفادرات المنظومة الصاروخية الجيش السوري
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