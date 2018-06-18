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مهرجان الساف بالهوارية يستعد لدورته الواحدة والخمسين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:25 ص
مهرجان الساف بالهوارية يستعد لدورته الواحدة والخمسين
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محمد وليد الجموسي
 
 تنطلق في مدينة الهوارية بداية من يوم الخميس 21 جوان فعاليات مهرجان الساف في دورته الواحدة والخمسين.
وتتميز هذه الدورة فضلا عن الفقرات الفنية والأنشطة الثقافية بفقرات مميزة لل"بيزرة" أو الصيد بطائر الساف والبرني  وكذلك إقامة اليوم السياحي حيث يزور عدد من السياح الأجانب مدينة الهوارية للتعرف عن تراثها عن قرب .
يذكر أن العلاقة بين جمعيتي المهرجان والببازرة (الصائدين بطائر الساف والبرني) قد تحسنت بعد أن شابها بعض الفتور.

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