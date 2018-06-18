بنزرت: حاتم بم سالم يشرف على انطلاق مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي "النوفيام"

أدى صباح اليوم الاثنين وزير التربية حاتم بم سالم زيارة تفقد الى ولاية بنزرت اشرف خلالها على انطلاق مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي "النوفيام" بالمدرسة الاعدادية فرحات حشاد ببنزرت.

وقد وجه وزير التربية حاتم بن سالم رسالة طمأنة للمترشحين لاجتياز مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي النوفيام وأوليائهم على حسن الاستعداد للمناظرة وطمأن أولياءهم على حسن سير الامتحانات التي تدور في اجواء ايجابية وطيبة كما توجه بنفس التحية الى المربين والإداريين بمختلف المعاهد والإدارات بقطاع التربية والتعليم



