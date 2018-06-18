أشرف صبحي يلتقي قيادات وزارة الشباب والرياضة اليوم وغدا

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع قيادات الوزارة اليوم وغدا الثلاثاء لاستعراض رؤية وخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة وما تتضمنه من أنشطة وبرامج رياضية وشبابية.





كما يستعرض الاجتماع التطورات الخاصة بأعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمراكز الشباب والأندية الرياضية فى جميع محافظات الجمهورية، علاوة على مقترحات الأنشطة المقرر تنفيذها فى الفترة المقبلة.





وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد أدي اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد تكليفه وزيراً للشباب والرياضة في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي، وقام الوزير أول أيام عيد الفطر المبارك بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة تضمنت مراكز شباب "الجزيرة، باب الشعرية، الجمالية"، وزيارة إستاد القاهرة والمركز الأوليمبي بالمعادي، لمتابعة الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية التي يتم تنفيذها خلال إجازة العيد، علاوة على استعدادات مبادرة الوزارة الخاصة بعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم مجانا أمام الجماهير على شاشات عرض داخل المنشآت الشبابية والرياضية.