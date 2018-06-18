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مدير تصوير مسلسل شورّب يُكذّب فريال قراجة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:24 ص
مدير تصوير مسلسل شورّب يُكذّب فريال قراجة
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محمد وليد الجموسي
 
ردّ عصام السعيدي مدير تصوير مسلسل شورّب الذي تم بثّه على قناة التاسعة خلال النصف الأول من شهر رمضان، على تصريحات الممثّلة التونسية المقيمة بمصر فريال قراجة.
وقال أنّه لم يتمّ حذف أيّ مشاهد لها كما اكّدت على صفحتها الرسمية فيسبوك.
وأضاف في حديث لراديو ماد: "فريال قراجة ممثلة محترفة، ولكن يبدو انها تعاني مؤخرا من مشاكل جعلتها تقوم بهذه التصرفات التي لا مبرّر لها".
وللتذكير فقد أعلنت فريال انسحابها من مسلسل شورب بسبب شطب عدد من المشاهد التي ظهرت فيها.

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