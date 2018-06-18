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لطيفة العرفاوي أنهت مناسك العمرة في رمضان

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:23 ص
لطيفة العرفاوي أنهت مناسك العمرة في رمضان
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محمد وليد الجموسي
 
 
أدت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي مناسك العمرة خلال شهر رمضان حسب ما نشرته على صفحتها على شبكة لتواصل الاجتماعي.
ودونت لطيفة العرفاوي"أحمد الله تعالى أن أنعم على بالعمرة في رمضان وأن قدر لي أجمل الأعياد زائرة لسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ...وهنا أقدم شكري وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وولى عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء على ما يقدمونه لتسهيل خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من كافة أنحاء المعمورة."

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