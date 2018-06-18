"متحدث الكهرباء": شكاوى محدودة تلقتها غرفة عمليات الوزارة خلال إجازة العيد





قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ان غرفة العمليات المركزية التى تم إنشائها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتلقى اى شكاوى خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك متعلقة بانقطاع التيار او وجود مشاكل او أعطال طارئة لم تستقبل الا عدد محدود لا يذكر من الشكاوى ، نتيجة انقطاعات طارئة لم تتعدى النصف ساعة.









وأضاف حمزه فى تصريحات صحفية له، أنه لم يتم تخفيف أي أحمال بالشبكة القومية نهائيا طوال الفترة الماضية، نظرا لأن هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات، وهو ما يساهم فى عدم تخفيف الأحمال، موضحاً أن أقصى حمل متوقع على الشبكة خلال وقت الذروة خلال أيام عيد الفطر المبارك سيصل إلى 28 ألف ميجا وات.





وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات من الفنيين و أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة، مشيرا إلى أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا يصل إلى 49 ألف ميجا وات.



