"تاج الحاضرة" يتوّج بجائزة "رمضان أواردز 2018"، لأفضل مسلسل لهذا الموسم

تُوج مسلسل "تاج الحاضرة" الذي بث على قناة الحوار التونسي خلال شهر رمضان بجائزة "رمضان أواردز 2018"، لأفضل مسلسل لهذا الموسم.

وصرح سامي الفهري أن المسلسل فتح شهية التونسيين لكي يعرفوا ما حصل في تلك الحقبة التاريخية من الدولة الحسينية التي حكمت بلادنا، موضحا إمكانية مواصلة المسلسل في جزء ثاني وثالث ورابع وصولا إلى الحركة الوطنية والخلاف اليوسفي البورقيبي إلا أن الظروف هي التي تتحكم في مسار هذا العمل الدرامي حسب قوله لـ"موزاييك أف أم".

يذكر أن "رمضان أواردز" هي المسابقة التي تنظّمها "موزاييك أف أم" حول أفضل الأعمال الدرامية وأبرز نجوم رمضان لهذا الموسم.



